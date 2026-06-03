به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا ابراهیمی اظهار کرد: با توجه به توپوگرافی منطقه و وجود اراضی شیب‌دار در شهرستان هوراند، از سال گذشته اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای دهها نفر، زمینه بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک را نیز فراهم کرده است.

فرماندار هوراند یکی از موفق‌ترین طرح‌های اجرا شده را کشت گل محمدی در سطح ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان عنوان کرد و گفت: این طرح با مصرف آب کم و بهره‌وری بالا اجرا شده و نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

ابراهیمی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی مناسب منطقه و کیفیت بالای محصول تولیدی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۰ تن گل محمدی از این باغها برداشت و به بازار‌های هدف عرضه شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و اقتصادی در راستای اصلاح الگوی کشت، از برنامه‌های مهم شهرستان برای افزایش درآمد بهره‌برداران و استفاده بهینه از منابع طبیعی است.