به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر جشنواره رجزخوانشو گفت: رجزخوان‌شو؛ عنوان جشنواره‌ای است که برای اولین بار در این عنوان و همچنین فرم و سبک اجرا؛ در شب‌های مقاومت پیوست حماسی تجمعات شبانه مشهد الرضا شده و پای اسطوره‌های ایرانی را نیز به جمع مردم پهلوان پرور این دیار باز کرد.

علی رنگ آمیز طوسی افزود: این جشنواره همزمان با دهه ادب و حماسه از ۲۵ اردیبهشت تا ۳ خرداد ماه در مشهد برگزار شد.

وی گفت: در این رویداد که به همت ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی و مشارکت معاونت زیارت و گردشگری شهرداری مشهد در ۱۰ تجمع شبانه مردمی برگزار شد، بیش از ۳۰ گروه تئاتر و سرود دختران و پسران مشهدی نیز با هم به رقابت کردند.

دبیر جشنواره رجزخوانشو افزود: در کنار این جشنواره؛ ۱۰۰ کارگاه آموزشی نیز همزمان در ۱۰ تجمع محوری شهر برای نوجوانان برگزار شد.

علی رنگ آمیز طوسی افزود:۲۰۹ رجزخوان نوجوان و ۲۵ گروه سرود و ۸ گروه تئاتر با اجرا در تجمعات مشهد در جشنواره شرکت کرده‌اند.

وی گفت: منتخبین رویداد در مرحله اول درقالب رقابت درون گروهی در هر تجمع مشخص شده و سپس برترین‌های هرگروه که شامل ۷۵ رجزخوان و ۱۷ گروه سرود هستند در روز آخر و اختتامیه این رویداد که همزمان با سالروز آزادی خرمشهر در سوم خرداد ماه در میدان فردوسی مشهد برگزار شد با یکدیگر به رقابت پرداخته و برگزیدگان نیز در اختتامیه قدردانی شد.