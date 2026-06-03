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با افتتاح مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال کهگیلویه و بویراحمد، بستر لازم برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان و فناور فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال استان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این مجموعه که با حضور مصطفی مافی رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به بهره برداری رسید، یکی از مصوبات سفر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کهگیلویه و بویراحمد در دی ۱۴۰۳ بود.
رئیس پارک علم و فناوری استان با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان و فناور فعال استان از این پس میتوانند در این مجموعه فعالیتهای خود را توسعه دهند و از امکانات تخصصی این مجموعه بهرهمند شوند افزود: این مرکز ظرفیت خدمترسانی به بیش از ۴۰ هسته و شرکت فناور را دارد.
افتخاری با اشاره به تجهیزات مستقر در این مرکز گفت: تجهیزات و زیرساختهای تخصصی نظیر بازیسازی، هوش مصنوعی، رباتیک و علوم شناختی در این مجموعه وجود دارد.
وی اضافه کرد: بخشهای مختلفی از جمله دفاتر تخصصی، فضای کار اشتراکی و آزمایشگاهها و کلابهای تخصصی نیز برای فن آوران پیشبینی شده است.
افتخاری با بیان اینکه اکنون بیش از ۳۰۰ شرکت و هسته فناور و دانشبنیان در استان فعالیت دارند گفت: بخشی از این شرکتها در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند و راهاندازی این مرکز میتواند زمینه شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد دیجیتال و توسعه کسبوکارهای فناورانه در استان را فراهم کند.