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براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالا، ۹۳ هزار و ۹۴۹ تن انواع محصولات فولادی امروز (۱۳ خرداد) در بورسکالا عرضه شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ این عرضه شامل ۴ محصول فولادی از جمله میلگرد، ورقگرم، ورق رنگی و ورق قلعاندود بوده است.
براساس این اطلاعیه، در مجموع ۹۳ هزار و ۹۴۹ تن محصول فولادی عرضه شد که در این میان، میلگرد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش، ۷۱ هزار و ۶۰۹ تن میلگرد با قیمت پایه ۵۹۷ هزار و ۲۶۹ ریال عرضه شد.
در اطلاعیه عرضه بورس کالا آمده است، ۱۹ هزار و ۳۴۰ تن وررقگرم با قیمت پایه ۸۲۲ هزار و ۲۶۲ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت.
همچنین، ۲ هزار تن ورق رنگی نیز با قیمت پایه یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۷۲۶ ریال عرضه شد.
براساس این گزارش؛ یک هزار تن ورق قلعاندود با قیمت پایه یک میلیون و ۹۰۲ هزار و ۹۶ ریال در دسترس خریداران قرار دارد.