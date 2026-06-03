مدیرکل بقاع متبرکه واماکن مذهبی سازمان اوقاف از برگزاری مراسم بزرگداشت عید سعید غدیر خم و سی‌وششمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در بیش از دو هزار بقعه متبرکه سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام محمدنوروزپور مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم و همزمانی آن با سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، مراسم‌های ویژه‌ای در بیش از دو هزار بقعه متبرکه سراسر کشور برگزار خواهد شد.

نوروزپور افزود: در این مراسم‌ها که در شب و روز عید غدیر برگزار می‌شود، برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی شامل سخنرانی، مداحی، اجرای گروه‌های سرود و تواشیح و همچنین ویژه‌برنامه‌های مناسبتی پیش‌بینی شده است.

به گفته وی همچنین هیئت‌های مذهبی در بقاع متبرکه به اجرای برنامه‌های مختلف پرداخته و زمینه حضور گسترده زائران و مردم را فراهم خواهند کرد.

مدیر کل بقاع متبرکه ادامه داد: تجمعات و گردهمایی‌های مردمی نیز در بیش از ۵۰۰ بقعه متبرکه کشور برگزار می‌شود.

نوروز پور بااشاره به اینکه بقاع متبرکه در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مراکز برگزاری مراسم‌های مذهبی و مردمی بوده‌اند افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال نیز با استقبال گسترده مردم مواجه شوند.

به گفته وی این ویژه‌برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ ولایت، گرامیداشت واقعه غدیر خم و زنده نگه داشتن یاد و نام حضرت امام خمینی (ره) در سراسر کشور برگزار خواهد شد.