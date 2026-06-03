به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت السلام سید محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت طرح رایگان شدن دائمی تردد با مترو و اتوبوس‌های بی آرتی در تهران گفت: به تازگی یک فوریت این طرح در شورای شهر تهران به تصویب رسید و هفته آینده نیز این طرح وارد دستور جلسه میشود تا در صحن شورا جزئیات آن مطرح و به رأی گذاشته شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درآمد سالانه شهرداری از محل بلیت‌فروشی بسیار محدود است و حذف آن خللی در بودجه ایجاد نمی‌کند گفت: این طرح از دوسال پیش در شورای شهرتهران مطرح شده بود و هدف از اجرای آن تشویق شهروندان برای استفاده از مترو، کاهش آلودگی هوای تهران، کاهش ترافیک و صرفه جویی در مصرف سوخت است.

حجت السلام سید محمد آقا میری افزود: در حال حاضر ظرفیت ناوگان مترو روزانه ۳ میلیون نفر است در حالی که فقط یک و نیم میلیون نفر از مردم در روز از آن استفاده می‌کنند در صورتی که اگر بیشترین ظرفیت از ناوگان مترو استفاده شود باعث کاهش تردد خودرو در سطح شهر تهران خواهد شد.