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جشن بزرگ اعیاد غدیر در شهرهای داران و دامنه فریدن باحضور پرشور مردم ولایت مدار این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فریدن گفت: این جشن پرشور با حضور کاروان فرهنگی هنری به سوی ظهور و فعالیت بیش از ۱۰۰ نفر هنرمند همزمان با اجتماعات شبانه مردم ولایتمدار در شهرستان فریدن برگزار شد.
حجت الاسلام ابراهیم خانی افزود: جشن کیلومتری غدیر با حضور هیئتهای مذهبی و موکبداران شهرستان از عصر امروز در بلوار طالقانی و میدان شهرداری شهر ویژه عموم برقرار است.
همچنین جشن بزرگ عید غدیر با عنوان مهمانی کیلومتری در زرین شهر با محوریت مردم و جوانان و هیئت های مذهبی شهرستان برگزار شد.
جشن بزرگ خیابانی به عشق علی(ع) با حضور اقشار مختلف مردم زرین شهر و موکب های مختلف ، حد فاصل میدان انقلاب ( مرکزی) تا چهارراه مسجد اعظم برگزار شد.
ویژه برنامههای دهه امامت و ولایت و عیدغدیر تا روز جمعه ۱۵ خرداد در شهر و روستاهای فریدن برقرار است.