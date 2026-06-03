به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فریدن گفت: این جشن پرشور با حضور کاروان فرهنگی هنری به سوی ظهور و فعالیت بیش از ۱۰۰ نفر هنرمند همزمان با اجتماعات شبانه مردم ولایت‌مدار در شهرستان فریدن برگزار شد.

حجت الاسلام ابراهیم خانی افزود: جشن کیلومتری غدیر با حضور هیئت‌های مذهبی و موکب‌داران شهرستان از عصر امروز در بلوار طالقانی و میدان شهرداری شهر ویژه عموم برقرار است.

همچنین جشن بزرگ عید غدیر با عنوان مهمانی کیلومتری در زرین شهر با محوریت مردم و جوانان و هیئت های مذهبی شهرستان برگزار شد.

جشن بزرگ خیابانی به عشق علی(ع) با حضور اقشار مختلف مردم زرین شهر و موکب های مختلف ، حد فاصل میدان انقلاب ( مرکزی) تا چهارراه مسجد اعظم برگزار شد.

ویژه برنامه‌های دهه امامت و ولایت و عیدغدیر تا روز جمعه ۱۵ خرداد در شهر و روستا‌های فریدن برقرار است.