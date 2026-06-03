به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، با بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار بر روی استان خواهیم داشت. از فردا تا روز شنبه (بویژه روز جمعه) وزش باد‌ها در اغلب مناطق استان (بویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی) بصورت متوسط تا نسبتا شدید گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

طی فردا روند کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس از اواخر وقت امروز تا اوایل روز یکشنبه مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۶.۶ و ایذه با دمای ۲۰.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.