پخش زنده
امروز: -
ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد تاکید کردند: دشمنان در برابر اراده الهی نیروهای مسلح و امت بصیر و آگاه، چارهای جز تسلیم نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص)، ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی امامینِ انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، تقارن سالروز رحلت امام راحل و قیام ۱۵ خرداد با عید سعید غدیر خم را نشانهای مبارک از پیوند اصول خدشهناپذیر امامت و ولایت مطلقه فقیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میداند.
ملت شریف و مقاوم ایران، در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، فقدان قائد شهید عظیمالشأن و شهدای مظلوم خود را در کنار پیوند عمیق میان ایمان، بصیرت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تجربه میکند. قیام ۱۵ خرداد، سرآغاز نهضتی بود که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید و امام شهید پس از حضرت روحالله کشتی نجات امت را به قلههای عزت رساند. امروز نیز ملت ایران، تحت هدایتهای رهبر حکیم و فرزانه خود مقام معظم رهبری، پرچمدار مقاومت و دفاع از حق بوده و تا پیروزی نهایی این مسیر نورانی را ادامه خواهد داد.
جنگافروزی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، چهرهی واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را برای جهانیان آشکار کرد که شهادت ۱۶۸ کودک مظلوم و بیگناه مدرسه میناب یکی از صدها جنایات آنها است.
ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز، نهتنها عقبنشینی نمیکند، با اتحاد و ایمان، مسیر عزت را بیش از هر زمان ادامه میدهد.
نیروهای مسلح مقتدر، شجاع، سربلند و سرافراز ایران اسلامی، همگام با ملت و تحت رهبری داهیانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) و با نهایت اقتدار، از آرمانهای انقلاب اسلامی و کیان کشور همیشه پیروز ایرانِ پرافتخار تا پای جان دفاع خواهند نمود و نخواهند گذاشت دشمن کینهتوز به آرزوهای شیطانی خود رسیده و خون امام شهید امت و سایر شهدای والامقام پایمال گردد.
دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح و امت بصیر و آگاه، چارهای جز تسلیم نخواهند داشت.
ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص)