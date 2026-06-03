به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام غروی افزود: این جشنواره در دو مرحله آوایی و معارفی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد و در بخش دیگر هم شامل بخش‌های هنری، پژوهشی، هوش مصنوعی و ادبی نیز شرکت کنندگان باهم به رقابت پرداختند.

وی اظهار داشت: برگزیدگان مرحله استانی به مرحله ملی رقابت‌ها که در شهریورماه در استان خراسان رضوی برگزار می‌شود، راه می‌یابند.