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هادی حق شناس از برنامهریزی برای گسترش آموزش مباحث مرتبط با تاریخ، فرهنگ و هویت گیلان در مدارس خبر داد و بر ضرورت آشنایی نسل جدید با پیشینه فرهنگی و تاریخی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان در بازدید از پژوهشکده گیلان شناسی در سلیمانداراب رشت با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جدید با پیشینه فرهنگی و تاریخی استان، از برنامهریزی برای گسترش آموزش مباحث مرتبط با تاریخ، فرهنگ و هویت گیلان در مدارس خبر داد و گفت: شناخت ریشههای تاریخی و فرهنگی، نقش مهمی در تقویت هویت و احساس تعلق نسل جوان به سرزمین خود دارد.
در این بازدید استاندار از بخشهای مختلف از جمله آرشیو اسناد و نسخ خطی، کتابخانه تخصصی، آزمایشگاه انسانشناسی و واحدهای پژوهشی و آثار مرتبط با تاریخ، فرهنگ و هویت گیلان بازدید کرد.
هادی حق شناس با تأکید بر اهمیت شناخت ریشههای تاریخی و فرهنگی جوامع گفت: یکی از مهمترین مؤلفههای هویتبخش برای هر سامانی، شناخت تاریخ، فرهنگ و پیشینه آن است و مردم زمانی میتوانند مسیر آینده خود را با اطمینان ترسیم کنند که نسبت به ریشهها و هویت تاریخی خود شناخت کافی داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیتهای ارزشمند پژوهشگران و محققان گیلانی در حوزه گیلانشناسی افزود: حاصل دههها تلاش علمی پژوهشگران و مفاخر این استان در حوزه تاریخ، فرهنگ، مردمشناسی و هویت گیلان، امروز در قالب یک مجموعه علمی ارزشمند گردآوری شده و در پژوهشکده گیلانشناسی به عنوان یک گنجینه فرهنگی و تاریخی نگهداری میشود.
استاندار گیلان گفت: تلاش خواهیم کرد کمبودها و نیازهای این پژوهشکده برطرف شود تا زمینه توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی آن بیش از پیش فراهم شود.
هادی حق شناس همچنین بر ضرورت آشنایی نسل جوان با این ظرفیت علمی و فرهنگی تأکید کرد و افزود: دانشآموزان، دانشجویان، پژوهشگران و عموم مردم باید بدانند که چنین مجموعه ارزشمندی در گیلان وجود دارد و اسناد تاریخی، منابع پژوهشی، کتابهای ارزشمند و آرشیوهای کمنظیری در این مرکز نگهداری میشود که بخشی از آنها حاصل گردآوری منابع از کتابخانهها و مراکز علمی داخل و خارج از کشور است.
وی با اشاره به وجود آثار و اسناد مرتبط با نهضت جنگل و شهید مبارزه میرزا کوچک جنگلی و همچنین مجموعههای مردمشناسی و باستانشناسی در این پژوهشکده گفت: برخی از یافتههای موجود در این مرکز نشان میدهد که گیلان از هزاران سال پیش محل زیست انسان بوده است و این اسناد و آثار، گواهی روشن بر قدمت تاریخی و تمدنی این سرزمین هستند.
به گفته استاندار، آشنایی دانشآموزان با هویت بومی و پیشینه فرهنگی استان، ضمن تقویت حس تعلق و مسئولیتپذیری اجتماعی، زمینهساز حفظ و انتقال ارزشهای فرهنگی به نسلهای آینده خواهد بود.
هادی حق شناس از برنامهریزی برای ورود مباحث مرتبط با تاریخ و هویت گیلان به محتوای آموزشی مدارس خبر داد و گفت: با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان، موضوع تاریخ، فرهنگ و پیشینه گیلان در کتب درسی و محتوای آموزشی دانشآموزان گنجانده خواهد شد.
وی همچنین از برنامهریزی برای اجرای طرح بازدید منظم دانشآموزان از مراکز فرهنگی، علمی و پژوهشی استان خبر داد و افزود : بر اساس هماهنگیهای انجامشده با آموزش و پرورش، مقرر شده است دانشآموزان گیلانی از ظرفیتهای فرهنگی و پژوهشی استان از جمله پژوهشکده گیلانشناسی بازدید داشته باشند.
پژوهشکده گیلانشناسی به عنوان یکی از مراکز علمی و پژوهشی استان، با هدف مطالعه، مستندسازی و معرفی تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم، زبان و گویشهای محلی، میراث فرهنگی و ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی گیلان فعالیت میکند.
این مرکز سالهای گذشته با اجرای طرحهای پژوهشی، انتشار کتابها و مقالات علمی، برگزاری نشستهای تخصصی و گردآوری اسناد و منابع تاریخی، نقش مؤثری در حفظ و ترویج هویت فرهنگی و تاریخی گیلان ایفا کرده است.