تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود تاریخ گیلان وارد کتب درسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان در بازدید از پژوهشکده گیلان شناسی در سلیمانداراب رشت با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جدید با پیشینه فرهنگی و تاریخی استان، از برنامه‌ریزی برای گسترش آموزش مباحث مرتبط با تاریخ، فرهنگ و هویت گیلان در مدارس خبر داد و گفت: شناخت ریشه‌های تاریخی و فرهنگی، نقش مهمی در تقویت هویت و احساس تعلق نسل جوان به سرزمین خود دارد.

در این بازدید استاندار از بخش‌های مختلف از جمله آرشیو اسناد و نسخ خطی، کتابخانه تخصصی، آزمایشگاه انسان‌شناسی و واحدهای پژوهشی و آثار مرتبط با تاریخ، فرهنگ و هویت گیلان بازدید کرد.

هادی حق شناس با تأکید بر اهمیت شناخت ریشه‌های تاریخی و فرهنگی جوامع گفت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت‌بخش برای هر سامانی، شناخت تاریخ، فرهنگ و پیشینه آن است و مردم زمانی می‌توانند مسیر آینده خود را با اطمینان ترسیم کنند که نسبت به ریشه‌ها و هویت تاریخی خود شناخت کافی داشته باشند.

وی با اشاره به فعالیت‌های ارزشمند پژوهشگران و محققان گیلانی در حوزه گیلان‌شناسی افزود: حاصل دهه‌ها تلاش علمی پژوهشگران و مفاخر این استان در حوزه تاریخ، فرهنگ، مردم‌شناسی و هویت گیلان، امروز در قالب یک مجموعه علمی ارزشمند گردآوری شده و در پژوهشکده گیلان‌شناسی به عنوان یک گنجینه فرهنگی و تاریخی نگهداری می‌شود.

استاندار گیلان گفت: تلاش خواهیم کرد کمبودها و نیازهای این پژوهشکده برطرف شود تا زمینه توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن بیش از پیش فراهم شود.

هادی حق شناس همچنین بر ضرورت آشنایی نسل جوان با این ظرفیت علمی و فرهنگی تأکید کرد و افزود: دانش‌آموزان، دانشجویان، پژوهشگران و عموم مردم باید بدانند که چنین مجموعه ارزشمندی در گیلان وجود دارد و اسناد تاریخی، منابع پژوهشی، کتاب‌های ارزشمند و آرشیوهای کم‌نظیری در این مرکز نگهداری می‌شود که بخشی از آن‌ها حاصل گردآوری منابع از کتابخانه‌ها و مراکز علمی داخل و خارج از کشور است.

وی با اشاره به وجود آثار و اسناد مرتبط با نهضت جنگل و شهید مبارزه میرزا کوچک‌ جنگلی و همچنین مجموعه‌های مردم‌شناسی و باستان‌شناسی در این پژوهشکده گفت: برخی از یافته‌های موجود در این مرکز نشان می‌دهد که گیلان از هزاران سال پیش محل زیست انسان بوده است و این اسناد و آثار، گواهی روشن بر قدمت تاریخی و تمدنی این سرزمین هستند.

به گفته استاندار، آشنایی دانش‌آموزان با هویت بومی و پیشینه فرهنگی استان، ضمن تقویت حس تعلق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، زمینه‌ساز حفظ و انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده خواهد بود.

هادی حق شناس از برنامه‌ریزی برای ورود مباحث مرتبط با تاریخ و هویت گیلان به محتوای آموزشی مدارس خبر داد و گفت: با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان، موضوع تاریخ، فرهنگ و پیشینه گیلان در کتب درسی و محتوای آموزشی دانش‌آموزان گنجانده خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح بازدید منظم دانش‌آموزان از مراکز فرهنگی، علمی و پژوهشی استان خبر داد و افزود : بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با آموزش و پرورش، مقرر شده است دانش‌آموزان گیلانی از ظرفیت‌های فرهنگی و پژوهشی استان از جمله پژوهشکده گیلان‌شناسی بازدید داشته باشند.

پژوهشکده گیلان‌شناسی به عنوان یکی از مراکز علمی و پژوهشی استان، با هدف مطالعه، مستندسازی و معرفی تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم، زبان و گویش‌های محلی، میراث فرهنگی و ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی گیلان فعالیت می‌کند.

این مرکز سال‌های گذشته با اجرای طرح‌های پژوهشی، انتشار کتاب‌ها و مقالات علمی، برگزاری نشست‌های تخصصی و گردآوری اسناد و منابع تاریخی، نقش مؤثری در حفظ و ترویج هویت فرهنگی و تاریخی گیلان ایفا کرده است.