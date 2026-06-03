به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: با توجه به قرار گرفتن حدود ۴۰ درصد از آثار گردشگری ایران در استان فارس و لزوم حفاظت از این آثار، با صرف ۴۰ میلیارد تومان هزینه، دوربین‌های مدار بسته در اماکن گردشگری فارس نصب شد.

مریدی با بیان اینکه تصاویر این دوربین‌ها در اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان فارس رصد می‌شود، افزود: همه ورود و خروج ها، نگهداری اماکن و رفتار مردم در اماکن از سوی کارشناسان رصد می‌شود.

قرار است در نخستین مرحله، پایگاه‌های جهانی و اماکنی که ثبت جهانی است توسط این سامانه پایش می‌شود و به مرور زمان دیگر اماکن گردشگری استان فارس هم مشمول این طرح می‌شود.

همچنین سامانه ۳۱۳۱ با هدف اطلاع رسانی به گردشگران و همچنین دریافت نظرات پیشنهادات و همچنین اطلاع از تخریب‌های احتمالی در اماکن گردشگری راه اندازی شد.

به زودی برای دسترسی آسان گردشگران به اطلاعات اماکن گردشگری فارس، نرم افزار موبایلی در فروشگاه‌های مجازی ارائه می‌شود که علاقه مندان می‌توانند با خرید این نرم افزار، اطلاعاتی در مورد اماکن مورد علاقه خود برای گردشگری به دست آورند.