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برنامههای «امام دلها»، «خیابان ایران» و «قصه ظهر جمعه»، از رادیو ایران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «امام دلها»، پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۰۹:۳۰، پخش می شود.
این برنامه با نگاهی معرفتی و تاریخی، به وجوه مشترک سیره امام علی (ع)، امام خمینی (ره) و رهبر شهید میپردازد و با تمرکز بر سه ساحت اثرگذار در تاریخ و اندیشه اسلامی، یعنی امام علی (ع)، امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب، تلاش دارد مفاهیمی، چون عدالت، معنویت، مردمباوری، ایستادگی و مسئولیتپذیری اجتماعی را برای مخاطبان تبیین کند.
در این قسمت، سیره نورانی امام علی (ع) به عنوان الگوی عدالتمحوری، اخلاقمداری و کرامت انسانی مرور میشود و در ادامه، به ابعاد شخصیتی و رهبری امام خمینی (ره) به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی پرداخته خواهد شد، شخصیتی که با اخلاص، شجاعت و اتکا به مردم، مسیر تاریخ معاصر ایران را دگرگون ساخت. همچنین برنامه به نقش رهبر شهید انقلاب در استمرار گفتمان انقلاب، حفظ هویت ملی و دینی و تبیین مسیر آینده میپردازد.
برنامه رادیویی «امام دلها»، با اجرای فیروزه آدابی و تهیهکنندگی سعید هنرمندی، نگاهی تأملبرانگیز به پیوند میان رهبری دینی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی خواهد داشت.
برنامه «خیابان ایران»، با نگاهی به نزدیک شدن به سالگرد جنگ ۱۲روزه، به زندگی، مجاهدت و مقام والای شهید حسین تکدهقان، از شهدای این نبرد، میپردازد.
این برنامه به تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی و نویسندگی و اجرای میثم درویش اسکندری، پنجشنبه ۱۴خرداد، ساعت ۱۳:۳۰، پخش می شود.
برنامه «خیابان ایران»، تلاش دارد با مروری بر ابعاد شخصیتی، رشادتها و جایگاه این شهید والامقام، بخشی از حماسهآفرینیهای شهدای جنگ ۱۲روزه را برای مخاطبان بازخوانی کند.
برنامه «قصه ظهر جمعه»، با روایتی برگرفته از خاطرات زندان و مجاهدتهای انقلابیون در حوالی قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۳:۳۰، پخش می شود.
این برنامه بر اساس خاطرات مرحوم سیدمرتضی صالحی خوانساری، از وعاظ و فعالان سیاسی و مذهبی پیش و پس از انقلاب اسلامی، تنظیمشده و تلاش دارد بخشی از فضای مبارزه، پایداری و ایمان نیروهای انقلابی در آن دوران را بازآفرینی کند، دورانی که مقاومت، آگاهی و ایستادگی مردم، زمینهساز تحولات بزرگ در تاریخ معاصر ایران شد.
در این قسمت، روایت با صدای شهاب شهرزاد به عنوان راوی مؤلف، مخاطبان را با خود به روزگار خفقان، زندان و مجاهدت میبرد، روزگاری که مبارزان انقلابی با وجود فشارها و سختیها، از آرمانهای خود دست نکشیدند و در مسیر بیداری مردم گام برداشتند.
«قصه ظهر جمعه»، به تهیهکنندگی ندا حاجیاسماعیلی، با نگاهی به خاطراتی واقعی و اثرگذار از مبارزات انقلابیون، یاد و خاطره قیام ۱۵ خرداد و مجاهدتهای پیشگامان نهضت اسلامی را زنده میکند.