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رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در نشست شورای اطلاعرسانی آذربایجان شرقی گفت: راهبرد اطلاعرسانی در پساجنگ معطوف به روایت زندگی و روایت سازندگی باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، الیاس حضرتی گفت: روابط عمومی دستگاهها و سازمانهای دولتی در گام نخست، وظیفه اطلاعرسانی را بر عهده دارند.در حوزه اطلاع رسانی و جنگ روایتها نیز تلاش بر این بود تا سه هدف مظلومیت و مقبولیت ملت ایران، اقتدار و توانایی دولت و نظامیان ایران و شرور و ضد مذاکره بودن دشمن به مخاطب ارائه شود.
وی ادامه داد: ما یکی از بزرگترین انقلابهای تاریخ را رقم زدیم، اما علی رغم گذشت ۴٧ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در دیوانسالاری با کمبودها و موانعی مواجه هستیم که نیازمند اصلاح است. به عنوان مثال در شرایط جنگی با سبک کردن بوروکراسی دست و پا گیر بسیاری از مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شدند.
وی در خصوص جنگ روایتها در اثنای جنگ رمضان گفت: در طی جنگ علی رغم وجود فاصله معنادار میان توان تکنولوژیک ما و دشمن در میدان نبرد بسیار خوب عمل کردیم.
رئیس شورای اطلاع رسانی گفت: روایت سازی و اطلاع رسانی در طول جنگ با همگرایی رسانههای داخلی حول محور دفاع از ایران، پای کار آمدن تمامی سفارتهای ایران در خارج از کشور با نهضت ارسال پیام به سیاستمداران، شبکههای خارجی و مخالفین ترامپ و ورود برخی رسانههای خارجی بسیار موفق بود.
حضرتی ادامه داد: راهبرد اطلاع رسانی در ایام پساجنگ معطوف به روایت سازندگی و روایت زندگی است و در این خصوص باید برنامهریزی دقیق صورت بگیرد.
در این نشست، هریک از اعضای شورای اطلاعرسانی استان آذربایجان شرقی، دیدگاهها و نظرات پیشنهادی خود را درخصوص ارتقای نظام اطلاعرسانی کشور بیان کردند.