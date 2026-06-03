به منظور آمادگی دفاعی مردم، آموزش نظامی و کار با سلاح‌های سبک و نیمه سنگین در محل تجمعات شبانه رزن به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، در این دوره‌های آموزشی که با استقبال چشمگیر مردم مواجه شده، از نوجوانان مشتاق تا پیرمردان با تجربه و بانوان، بدون محدودیت سن و جنسیت، برای یک هدف مشترک یعنی «حفاظت از امنیت وطن» به‌خط شده‌اند.

‌فرمانده سپاه ناحیه رزن گفت: تسهیل در دسترسی به آموزش‌های نظامی، راهبردی است که با دقت و مهارت در نقاط مختلف این شهرستان در حال اجراست.

سرهنگ حسین خرمی با اشاره به گستردگی این طرح افزود: علاوه بر تجمعات شبانه که غرفه‌های اختصاصی برای آموزش سلاح پیش‌بینی شده است، کارشناسان نظامی ما با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و میعادگاه‌های نماز جمعه، آموزش‌های لازم را در حوزه کار با سلاح‌های سبک و نیمه سنگین به صورت چهره‌به‌چهره به عموم مردم ارائه می‌دهند.