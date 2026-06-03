خرید بیشاز ۷۱ هزار تن گندم از کشاورزان بوشهری
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: از ابتدای برداشت گندم تا کنون، کشاورزان استان بیشاز ۷۱ هزار تن محصول مازاد بر نیاز خود را تحویل انبارهای ذخیره دادهاند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کبری توکلی از ادامه برداشت گندم از زمینهای کشاورزی استان خبر داد و گفت: حدود ۱۷ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان به کشت گندم آبی و ۱۰۰ هزار هکتار نیز به کشت گندم دیم اختصاص یافته بود که تا کنون عملیات برداشت از سطح قابل توجهی از این زمینها انجام شده است.
وی با اشاره به میزان گندم برداشت انجامشده، افزود: از ابتدای برداشت تا کنون ۷۱ هزار و ۸۰۰ تن گندم از سطح ۸۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان برداشت شده که از این میزان، ۶۹ هزار هکتار مربوط به زمینهای دیم و ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار مربوط به زمینهای آبی بوده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه خرید تضمینی گندم با نرخ مصوب در حال انجام است، اضافه کرد: تا کنون ۵۸ هزار و ۶۰۰ تن گندم معمولی به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده و همچنین میزان خرید بذر گندم به ۱۳ هزار و ۲۰۰ تن رسیده است.
وی با اشاره به فعالیت ۱۴ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان، گفت: این مراکز محصولات گندمکاران را با نرخ مصوب دولتی تحویل میگیرند و خوشبختانه هیچ مشکلی در روند خرید تضمینی و انبارداری محصولات وجود ندارد.
توکلی با اشاره به برگزاری منظم عملیات برداشت، یادآور شد: برداشت گندم در مناطق مختلف استان با بهرهگیری از ناوگان کمباینهای بومی و مهاجر در حال انجام است و پیشبینی میشود این روند تا پایان خرداد ادامه داشته باشد.
وی تاکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیند خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان استان اندیشیده شده است.