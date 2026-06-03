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اولین نشست تخصصی با موضوع توسعه زیرساختهای صنعتی و تاثیر آن بر توسعه منطقهای با حضور معاونین برنامه ریزی و عمرانی در شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در حاشیه نشست تخصصی با موضوع توسعه زیرساختهای صنعتی و تاثیر آن بر توسعه منطقهای گفت: در ۱۰ شهرک صنعتی، ۸ ناحیه صنعتی و ۱ منطقه ویژه اقتصادی استان بیش از ۴۰۰ واحد بهره بردار صنعتی مشغول تولیدند و میتوان ظرفیت تولید را با همکاری افزایش داد
مهدی توانا افزود: در صورت حمایت از این صنایع نه تنها میتوان نیاز استان به بسیاری از کالاها و محصولات را تامین کرد بلکه ظرفیت صادرات به دیگر استانها و حتی دیگر کشورها هم در استان وجود دارد.