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دوره تخصصی جستوجو و نجات در بهمن در ارتفاعات زردکوه بختیاری شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گفت: ۱۵ نفر از نجاتگران منتخب کشور آموزشهای تخصصی جستوجو، مکانیابی و نجات مصدومان گرفتار در بهمن را در شرایط واقعی فرا گرفتند.
طاهری افزود: دوره تخصصی «جستوجو و نجات در بهمن» با هدف ارتقای توان عملیاتی و تخصصی نجاتگران در مواجهه با حوادث ناشی از ریزش بهمن و برف سنگین، در ارتفاعات زردکوه بختیاری شهرستان کوهرنگ برگزار شد.