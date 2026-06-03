دوره تخصصی جست‌و‌جو و نجات در بهمن در ارتفاعات زردکوه بختیاری شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

دوره تخصصی جست‌و‌جو و نجات در ارتفاعات زردکوه

دوره تخصصی جست‌و‌جو و نجات در ارتفاعات زردکوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: ۱۵ نفر از نجاتگران منتخب کشور آموزش‌های تخصصی جست‌و‌جو، مکان‌یابی و نجات مصدومان گرفتار در بهمن را در شرایط واقعی فرا گرفتند.

طاهری افزود: دوره تخصصی «جست‌و‌جو و نجات در بهمن» با هدف ارتقای توان عملیاتی و تخصصی نجاتگران در مواجهه با حوادث ناشی از ریزش بهمن و برف سنگین، در ارتفاعات زردکوه بختیاری شهرستان کوهرنگ برگزار شد.