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فرماندار شهرستان قرچک در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان با تأکید بر ضرورت تکریم اربابرجوع، پیگیری اعتبارات ادارات و دستگاهها، مدیریت مصرف انرژی و استمرار نظارت بر بازار، خواستار هماهنگی بیشتر ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان در راستای ارتقای کیفیت خدمترسانی به شهروندان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان قرچک در این جلسه ضمن قدردانی از اعضای گشتهای نظارتی تنظیم بازار، اظهار داشت: در تمامی صنوف، فعالان قانونمدار و متعهد اکثریت را تشکیل میدهند و اقدامات نظارتی باید با هدف حمایت از کسبه منظم و قانونمند و برخورد قاطع با معدود متخلفان دنبال شود.
وی همچنین از تلاشهای ستاد مدیریت بحران شهرستان در حوادث و جنگ تحمیلی سوم، تقدیر کرد و افزود: همکاری و حضور مستمر ادارات و دستگاههای اجرایی مرتبط در حوادث دی ماه، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم موجب شد خدمترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد و نیازهای عمومی شهرستان به خوبی مدیریت شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک با تأکید بر ضرورت تکریم اربابرجوع، خواستار توجه ویژه مدیران به نحوه پاسخگویی و رسیدگی به درخواستهای شهروندان شد و گفت: رضایتمندی مردم از عملکرد ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان، یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت در حوزه خدمترسانی است.
اسلامی در ادامه بر ضرورت پیگیری اعتبارات دستگاهها تا پایان مهلت قانونی تأکید کرد و از مدیران خواست روند جذب و تخصیص اعتبارات را بهصورت مستمر دنبال کرده و نتایج اقدامات خود را به فرمانداری اعلام کنند.
فرماندار شهرستان قرچک همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب و برق بر فرهنگسازی در این حوزه تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید علاوه بر رعایت الگوی مصرف در مجموعههای تحت مدیریت خود، در زمینه ترویج مصرف بهینه آب و برق نیز نقشآفرینی کنند.
وی از برگزاری میز خدمت با حضور رؤسای ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در مصلی نماز جمعه قرچک خبر داد و افزود: این برنامه در راستای تسهیل ارتباط مستقیم مردم با مسئولان و رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان برگزار خواهد شد.
اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر برنامهریزی و تأمین بهموقع کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در ایام ماه محرم، اربعین حسینی و مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین تأکید کرد و خواستار آمادگی کامل ادارات و دستگاههای مربوطه در این زمینه شد.
وی با اشاره به اجرای طرح «انصاف» در سطح شهرستان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر بازار، کنترل قیمتها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان باید با جدیت دنبال شود تا زمینه جلب رضایت عمومی و آرامش بازار هرچه بیشتر فراهم شود.
نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان قرچک با اشاره به وضعیت فاضلاب و ضرورت وارد مدار شدن تصفیه خانه قرچک، بر پیگیری و تسریع در تکمیل پروژه و اعلام تقویم زمانبندی پروژه تصفیه خانه قرچک تأکید کرد.
فرماندار شهرستان قرچک ضمن اشاره به پیش رو بودن فصل گرما و پیک بار مصرف و اهمیت برخورداری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در راستای پایداری شبکه برق شهرستان بر استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و ترویج فرهنگ مصرف بهینه تاکید کرد.
ساسان غلامی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار بر مدیریت بازار از سوی نهادهای متولی و برخورد جدی با احتکار، گرانفروشی و مسائل مربوط به بازار و برخورد بازدارنده در چارچوب قانون تاکید کرد.
رؤسای ادارات جهادکشاورزی، برق، آب و فاضلاب و صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک گزارشی از عملکرد خود را در سال گذشته و برنامههای آتی ارائه کردند.
نخستین جلسه شورای اداری شهرستان قرچک در سال ۱۴۰۵ به ریاست علی محمد اسلامی فرماندار و با حضور امام جمعه، معاونین فرماندار، اعضای شورای تأمین، بخشدار مرکزی، شهردار و رؤسای ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد