

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری فردی که با وعده‌های فریبنده، ۱۷ کیلوگرم طلا به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان را از ۱۴۰ نفر کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

سردار شجاعی نسب با اشاره به اینکه اداره جعل و مقابله با کلاهبرداری پلیس آگاهی خراسان جنوبی وظیفه پیگیری سوءاستفاده از سرمایه مردم را برعهده دارد، گفت: با مراجعه و شکات متعدد شهروندان که سرمایه خود را از دست داده بودند، تحقیقات پلیس آغاز شد که در این رابطه افراد در پوشش خرید طلای شکسته یا آب شده، با مراجعه به فردی که خود را فعال بازار طلا معرفی می‌کرد، اقدام به معامله می‌کردند که متهم با ارائه فاکتور‌های صوری و دریافت وجه نقد، وعده‌های غیرواقعی به خریداران می‌داد.

وی با اشاره به شناسایی و مهر و موم محل فعالیت متهم، افزود: پس از احراز جرم، تحقیقات برای دستگیری متهم که به استان‌های مرکزی متواری شده بود، آغاز شد و کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و ضربتی، وی را در تهران شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: این پرونده ۱۴۰ شاکی دارد و ۱۷ کیلوگرم طلا که به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، پیش‌فروش شده و به مردم تحویل داده نشده است که پرونده برای سیر مراحل قانونی و تحویل به مراجع قضایی در دستور کار قرار دارد تا حق و حقوق مالباختگان پیگیری شود.

سردار شجاعی نسب به شهروندان هشدار داد: به پیشنهاد‌های غیرواقعی و اغواکننده که خارج از عرف بازار است، توجه نکنند و سرمایه‌های اندک خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و قبل از هرگونه معامله، به خصوص در فضای مجازی، تحقیقات لازم را انجام دهند و از رسیدن کالا و اصالت آن اطمینان حاصل کنند.