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استاندار قزوین در ادامه برنامه «چهارشنبههای صنعت، کشاورزی و گردشگری» با حضور در شهرک صنعتی کاسپین یک، از یک شرکت تولیدکننده فرآوردههای تخممرغ در شهرستان آبیک بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، محمد نوذری در این بازدید همچنین پیگیر بازگشت به کار کارگران تعدیلشده در این واحد شد.
این واحد تولیدی در ماههای اخیر با چالش در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شده بود که منجر به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل بخشی از نیروهای کار شد.
استاندار در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات در محیطهای کارگری اظهار داشت: تولید و اشتغال، قلب تپنده استان است و مدیریت ارشد استان اجازه نخواهد داد مشکلات بانکی و سرمایه در گردش، مانع از فعالیت واحدهای تولیدی و موجب آسیب به معیشت کارگران شود.
نوذری با اشاره به حمایتهای صورتگرفته برای رفع موانع پیشروی این واحد تولیدی هم گفت: با پیگیریهای انجام شده و تعامل با دستگاههای اجرایی و سیستم بانکی، مشکل نقدینگی این واحد برطرف خواهد شد تا شاهد بازگشت به کار کارگران و از سرگیری کامل فعالیت خطوط تولید مجموعه باشیم.