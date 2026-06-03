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دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو به برنامههای این ستاد در حوزه فناوریهای میکرو اشاره کرد و گفت: با توجه به روند توسعه این حوزه، پارسال حدود ۴۰ طرح در زمینه توسعه فناوری و توسعه بازار محصولات مرتبط با فناوریهای میکرو اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عماد احمدوند دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو ، تمرکز توسعه فناوریهای میکرو در کشور را در حوزههای «توسعه زنجیره ارزش فناوری میکروالکترونیک و نیمه هادیها»، «توسعه زنجیره ارزش فناوری سامانههای پایش خودتوان»، «توسعه زنجیره ارزش فناوری الکترونیک چاپی» و «توسعه زنجیره ارزش فناوری ابزارهای تشخیص بر بالین» دانست و گفت: میکروالکترونیک یکی از بنیادینترین حوزههای فناوری در جهان امروز و نقش آن در پیشبرد نوآوریهای دیجیتال غیرقابلانکار است؛ چرا که تقریباً تمامی تجهیزات مدرن از گوشیهای هوشمند و رایانهها تا تجهیزات پزشکی، خودروهای هوشمند و سیستمهای مخابراتی بر اجزای میکروالکترونیکی متکی هستند.
وی افزود: کوچکسازی مدارها، افزایش سرعت پردازش، کاهش مصرف انرژی و امکان تولید دستگاههای قابلحمل و هوشمند، همگی نتیجه پیشرفت در این حوزهاند.
احمدوند با بیان اینکه برنامههای این حوزه از سوی ستاد میکرو و نانو در پیگیری است، به برنامههای این ستاد در حوزه فناوریهای میکرو اشاره کرد و گفت : با توجه به روند توسعه این حوزه، سال گذشته حدود ۴۰ طرح در زمینه توسعه فناوری و توسعه بازار محصولات مرتبط با فناوریهای میکرو در دستور کار قرار گرفت.
احمدوند اظهار داشت : این طرح ها در حوزههایی مانند سامانه های میکروالکترومکانیکی (MEMS)، میکروفلوئیدیک، حسگرها و سایر فناوریهای مرتبط تعریف شدهاند و در حال پیشرفت هستند. هر یک از پروژههای توسعه فناوری و محصول معمولاً بین دو تا سه سال زمان نیاز دارند تا مراحل اثبات فنی را طی کرده و به مرحله تجاریسازی و افزایش مقیاس تولید برسند.
دبیر ستاد توسعه نانو و میکرو با تاکید بر اینکه برخی از پروژههایی که در سالهای گذشته آغاز شدهاند، اکنون به نتایج قابل توجهی رسیدهاند، خاطر نشان کرد: برای نمونه، تعدادی از محصولات حوزه حسگرها پس از ارائه به مشتریان صنعتی، بهویژه در صنعت پتروشیمی، وارد مرحله بهرهبرداری شدهاند و هماکنون در این صنایع مورد استفاده قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: برای حمایت از توسعه محصولات، «آشکارساز شعله»، «حسگرهای ناوبری حین حفاری» و «حسگر گازی برای شناسایی گاز هیدروژن سولفید» تولید شده در شرکتهای دانشبنیان برای دریافت تسهیلات به برنامه رینکست ستاد نانو (حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتهای صنعتی بزرگ و متوسط) معرفی شدند. این حمایت به جذب سرمایهگذاری برای شرکتهای فعال در حوزه سنسورهای پیشرفته صنعتی و حمایت از توسعه محصولات بومی منجر شده است.