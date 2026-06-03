به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست مشترک اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با حضور "محمدصابر باغخانی‌پور"، مدیرکل این مجموعه، و "علی ربانی"، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی صنایع ملی پتروشیمی، و"آزاد "مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب شرکت آبفای تهران و فعالان محیط‌زیستی مناطق ۲۲گانه تهران برگزار شد.

در این برنامه، ضمن افتتاح طرح مشترک بهسازی ۵۰۰ موتورخانه ساختمان‌های شهرداری، بر نقش کلیدی داوطلبان و فعالان محیط‌زیستی در نهادینه‌سازی این فرهنگ در منازل مسکونی تأکید شد.

"محمدصابر باغخانی‌پور" مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در این نشست با تشریح اهداف این پویش اظهار داشت: هدف اصلی ما این است که پویش “نبض انرژی” از سطح ادارات و سازمان‌ها فراتر رفته و به منازل شهروندان راه پیدا کند. در واقع، بهترین و کارآمدترین راه برای توسعه انرژی، بهینه‌سازی مصرف آن است.

وی با اشاره به مشارکت داوطلبانه شهروندان افزود: فعالان محیط‌زیست، بازوان توانمند و داوطلبان مردمی هستند که با همراهی آنها می‌توانیم پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب را در سطح گسترده‌تری در منازل مسکونی ترویج دهیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بهینه سازی کارآمدتر از توسعه انرژی است گفت: این پویش که با تمرکز بر مدیریت مصرف در بخش‌های آب و انرژی طراحی شده، تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و توان فنی صنایع، گامی مؤثر در جهت پایداری محیط‌زیست کلان‌شهر تهران بردارد.

در ادامه این نشست، مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب شرکت آبفای استان تهران با تأکید بر محدودیت شدید منابع آبی پایتخت، تصریح کرد: وضعیت منابع آبی تهران نیازمند توجه ویژه و صرفه‌جویی همگانی است. در همین راستا، برنامه مدونی برای مدیریت مصرف داریم که در آن بتوانیم جابجایی طبقه مصرف داشته یاشیم.

"آزاد" در ادامه افزود: مشترکان به سه گروه “خوش‌مصرف”، “پرمصرف” و “بد‌مصرف” طبقه‌بندی می‌شوند. راهبرد اصلی ما برای مقابله با مصارف غیربهینه، و تبدیل مشترکین پرمصرف و بد مصرف به خوش مصرف، نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در منازل مسکونی است. هدف‌گذاری ما این است که با اجرای این طرح، ضمن آگاهی‌بخشی به شهروندان، گام مؤثری در جهت مدیریت بهینه منابع آبی محدود تهران برداریم.

در ادامه علی ربانی مدیر بهینه سازی مصرف انرژی صنایع ملی پتروشیمی با اشاره به سابقه این پویش گفت: پویش نبض انرژی از سال‌های گذشته آغاز شده و خوشبختانه تا امروز با استقبال بسیار خوب شهروندان رو‌به‌رو شده است. نکته حائز اهمیت این است که شهروندان با ثبت‌نام در این پویش، علاوه بر اصلاح الگوی مصرف، می‌توانند در کار‌های خیر و عام‌المنفعه نیز سهیم شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مصرف انرژی در منازل مسکونی افزود: بسیاری از هدررفت‌های انرژی در خانه‌ها با راهکار‌های بسیار ساده قابل پیشگیری است. مدیریت مصرف انرژی، اصلی‌ترین راه برای کنترل منابع ملی است تا بتوانیم این سرمایه‌ها را برای نسل‌های آینده نیز حفظ کنیم.

همچنین در این جلسه، با افتتاح موتورخانه ساختمان اداره کل محیط زیست، پروژه مشترک شهرداری تهران و شرکت پتروشیمی برای بهسازی و نوسازی ۵۰۰ موتورخانه ساختمان‌های شهرداری افتتاح شد؛ اقدامی عملیاتی که علاوه بر کاهش چشمگیر اتلاف انرژی در ساختمان‌های عمومی، الگویی برای سایر بخش‌ها جهت مشارکت در پویش «نبض انرژی» محسوب می‌شود.