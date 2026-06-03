رئیس سازمان چای کشور گفت: با این پرداخت، بدهی دولت به چایکاران گیلان و مازندران بابت خرید برگ سبز چای تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت امسال تسویه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حبیب جهانساز گفت: امروز ۶۰ میلیارد تومان قدرسهم دولت بابت خرید امسال برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران پرداخت و بدهی دولت به چایکاران تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت تسویه شد.

وی از پرداخت هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد بهای برگ سبز چای خریداری شده در سال جاری از چایکاران خبر داد و افزود: امسال ۴۴ هزار و ۴۴۷ تن برگ سبز چای به ارزش هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان از چایکاران شمال کشور خریداری شد که ۹۲ درصد محصول معادل ۴۱ هزار و ۳۰۸ تن درجه یک و ۳ هزار و ۱۳۹ تن بقیه درجه ۲ است.

رئیس سازمان چای کشور گفت: همچنین تاکنون ۱۰ هزار تن چای خشک از محصول امسال باغ‌های گیلان و مازندران در کارخانه‌های چایسازی شمال کشور استحصال شده است.

حبیب جهانساز با ابراز امیدواری برای پرداخت بقیه مطالبات چایکاران در هفته‌های آینده، از آغاز چین دوم برگ سبز چای از اواخر خرداد خبر داد و افزود: امیدواریم با توجه با شرایط آب و هوایی مناسب، امسال چای باکیفیت تری در مقایسه با پارسال تولید و روانه بازار شود.

۵۵ هزار خانوار چایکار گیلان و مازندران در ۲۸ هزار هکتار باغ چای، به تولید چای مرغوب و با کیفیت ایرانی اشتغال دارند.