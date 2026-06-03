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رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک کودک با اشاره به تولید و توزیع ۸۵ میلیون قوطی شیر خشک اطفال در سال گذشته؛ گفت: صنعت شیر خشک ایران با ۶ تولیدکننده فعال میتواند علاوه بر تأمین کامل نیاز داخل، به کشورهای عراق، افغانستان و لبنان نیز صادرات داشته باشد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای هانی تحویلزاده با بیان اینکه صنعت شیر خشک اطفال کشور از زیرساختهای بسیار خوبی برخوردار است، گفت: در حال حاضر ۶ تولیدکننده فعال در این صنعت وجود دارد که توان تولید سالانه ۱۳۰ میلیون قوطی شیر خشک را دارند.
وی به میزان تولید و توزیع سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته ۸۵ میلیون قوطی شیر خشک اطفال تولید و توزیع شد.
تحویلزاده با بیان اینکه سال گذشته چهار کارخانه در صنعت شیر خشک اطفال از ظرفیت خود به طور کامل استفاده نکردند، افزود: اگر برنامهریزی مناسبی صورت گیرد و توزیع ارز به شکل عادلانه انجام شود، هیچ نشان تجاری دچار کمبود نخواهد شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک کودک همچنین با اشاره به ظرفیت صادراتی این صنعت گفت: در صورت بهرهگیری کامل از توان تولید داخلی، ایران میتواند علاوه بر تامین کامل بازار داخل، به کشورهایی مانند عراق، افغانستان و لبنان نیز صادرات داشته باشد.
وی تاکید کرد: ظرفیت تولید کشور به گونهای است که میتواند همزمان نیاز چندین کشور منطقه را تامین کند و کمبودهای مقطعی برخی نشانها به دلیل برنامهریزی نامناسب و توزیع غیرعادلانه ارز بود.
تحویلزاده در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه جلسات خوبی با مسئولان مربوطه برگزار شده و انتظار میرود امسال شرایط توزیع ارز عادلانهتر شود و مشکلات سال گذشته تکرار نشود.