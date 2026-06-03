نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس با بیان اینکه ایران هیچ‌گاه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت، افزود: نیرو‌های دفاعی کشور در برابر هرگونه تهدید آمادگی کامل دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین شب گذشته در نود و چهارمین اجتماع شبانه مردم بردسکن، با تاکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردمی، افزود: خدمت به مردم اولویت اصلی نمایندگان است.

وی در ادامه با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده در فضای سیاسی کشور، بر لزوم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد و افزود: اجرای این مصوبات برای همه قوا ضروری است و می‌تواند از بروز اختلافات جلوگیری کند.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، به مواضع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی پرداخت و اظهار کرد: مواضع ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی از ابتدای انقلاب تاکنون تغییر نکرده و کشور همچنان بر اصول خود پایدار است.

وی با قدردانی از حضور مستمر مردم در ۹۴ شب اجتماع، تأکید کرد: مردم ایران در میدان‌های مختلف نشان داده‌اند که پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و این حضور، نشانه‌ای از امید، مقاومت و وفاداری ملت به ارزش‌های انقلاب است.