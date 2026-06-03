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هیات ثارالله زنجان به رسم عید غدیر و ثواب پیشبینی شده برای اطعام دیگران، ۱۱۰ هزار پرس غذا طبخ و توزیع میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ هیات ثارالله زنجان در روز عید سعید غدیر خم و به رسم سنت دیرینه اطعام علوی، با مشارکت ۳۰۰ خادم افتخاری، ۱۱۰ هزار پرس غذای گرم در زنجان طبخ و توزیع می شود تا بار دیگر جلوهای از ارادت مردم این دیار به مولای متقیان (ع) را به نمایش بگذارد.
این اقدام که با هدف ترویج فرهنگ غدیر و بهرهمندی از برکات این روز بزرگ انجام میشود، یکی از بزرگترین طرح های اطعام مردمی در سطح استان به شمار میرود.