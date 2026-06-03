مستند‌های «نه به کودک کشی»، «آن سوی درختان»، «نجوای چیزها»، «زخم و آینه» و «راش» دوشنبه ۱۸ خرداد در سالن حقیقت مرکز گسترش نمایش داده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاقه‌مندان به سینمای مستند، ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۸ خرداد می‌توانند در سالن حقیقت به ترتیب، تماشاگر مستند‌های کوتاه «نه به کودک کشی» (محمد جعفری)، «آن سوی درختان» (محسن سخا)، «نجوای چیزها» (علی همراز) و «زخم و آینه» (مهدی اسدی) باشند.

مستند بلند «راش» به کارگردانی نیما مهدیان هم پس از نمایش این فیلم‌ها، روی پرده می‌رود. موضوع این مستند‌ها جنگ ۱۲ روزه است.

«پاتوق مستند» هر هفته دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی (میدان شهید قندی، پلاک ۱۵) برقرار است. تماشای فیلم در «پاتوق مستند» برای علاقه‌مندان رایگان است.