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وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تامین نیاز صنایع مادر گفت: با هماهنگی نهادهای متولی و تسریع در فرایندهای تجاری و سیاستهای ارزی، زنجیره تأمین پتروشیمی و صنایع راهبردی تقویت میشود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با «محمد شریعتمداری» مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس و اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ضمن تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستهای ارزی و تجاری کشور گفت: طبق اولویتبندیها در حوزه واردات و با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، باید فرآیندها بازنگری و ارز تخصیصی بهصورت هدفمند تزریق شود.
وی افزود: با تقسیمبندی دقیق و جداسازی هوشمندانه مواد مورد نیاز صنایع مادر و راهبردی، بهدنبال آن هستیم که منابع ارزی را مدیریت کنیم که این کار با کمک تولیدکنندگان واقعی و بهینهسازی زنجیره تأمین پتروشیمی و سایر صنایع راهبردی محقق خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تشریح راهبردهای جدید این وزارتخانه و با تاکید بر اهمیت مدیریت شرایط پساجنگ تاکید کرد: همانطور که در ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم با مدیریت دقیق و مشارکت بخش خصوصی توانستیم کشور را از بحران عبور دهیم، امروز نیز خط تولید، خط مقدم دفاعی ماست.
وی با اشاره بهضرورت بازنگری در سیاستهای تجاری و ارزی کشور، ادامه داد: با دستور مستقیم رئیسجمهور، همه موانعی که منجر به توقف خطوط تولید یا معطلی مواد اولیه در بنادر میشود، میبایست برطرف شود.
اتابک با بیان اینکه واردات کالاهای مصرفی را از مواد اولیه تولید بهمنظور جلوگیری از هدررفت منابع ارزی بهصورت هوشمندانه تفکیک کردهایم، اضافه کرد: صنعت پتروشیمی و سایر صنایع کلیدی کشور، ظرفیتهای عظیمی دارند که نیازمند هماهنگیهای اجرایی بیشتر برای اجرای صحیح برنامههای خود هستند.
وی گفت: ما تمام قد پای کار تولید ایستادهایم و از فعالان این حوزه نیز انتظار داریم با تعهد کامل، در مسیر نوسازی و افزایش بهرهوری در پالایشگاهها و خطوط تولید گام بردارند.
وزیر صمت، با اطمینانبخشی به تولیدکنندگان تأکید کرد: مسائل و نگرانهای موجود در حوزه تامین مواد اولیه و واردات با همکاری تیم اقتصادی دولت در حال تسریع است و اجازه نخواهیم داد چرخ تولید متوقف شود.
وی همچنین گفت: دورانِ مدیریتِ منفعلانه به پایان رسیده و ما باید در کوتاهترین زمان، ضمن بازسازی واحدها و صنایع آسیب دیده جنگ آمریکایی-صهیونی، بهرهوری کشور را به حداکثر برسانیم.