به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن میرزاخانی در مراسم آغاز برداشت کلزا از مزارع شهرستان ورامین گفت: از ۸۹۰ هکتار سطح زیر کشت کلزا در استان تهران ۸۰ هکتار در ورامین کاشته شده بود که کشاورزان برداشت این دانه روغنی را آغاز کردند.

وی افزود: میانگین برداشت کلزا در کشور حدود ۲تن در هکتار است که با کیل گیری یکی از مزارع کلزا در ورامین رکورد برداشت شش تن و ۸۰۰کیلوگرم دانه روغنی را ثبت کردیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت:گیاه کلزا باعث پایداری کشت محصولاتی نظیر گندم و جو می‌شود و لازم است که این گیاهان در تناوب با کلزا کشت شوند.

میرزاخانی بیان کرد: کاشت این گیاه باعث حاصلخیزی خاک شده و نقش موثری در کنترل آفات و بیماری‌های گیاهان بازی‌ می‌کند.