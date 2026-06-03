به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کل شیلات مازندران گفت: پارسال ۱۳ هزار تن انواع محصولات شیلاتی به ارزش ۱۹ میلیون دلار از مازندران به خارج از کشور صادر شد.

حسین زاده افزود: عمده محصولات شیلاتی صادر شده از مازندران شامل خاویار، گوشت ماهیان خاویاری، ماهیان گرمابی و سردابی و خوراک آبزیان بود.

مدیر کل شیلات مازندران خاطر نشان کرد: استان مازندران با ۱۱۲ هزار تن تولید سالیانه انواع محصولات شیلاتی؛ در بخش آبزی پروری، ماهیان خاویاری و ماهیان گرمابی رتبه نخست کشور را داراست.