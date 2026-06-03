نود و چهارمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، بار دیگر غیرت و ایستادگی این دیار را در برابر زیاده‌خواهی دشمنان به تصویر کشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نود و چهارمین شب حضور پرشور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، نشان‌دهنده عزم راسخ این خطه برای دفاع از آرمان‌های انقلاب و میهن اسلامی بود.

مردم ایلام، زن و مرد، پیر و جوان، بار دیگر با حضور خود ثابت کردند که هیچ تهدید و فشاری نمی‌تواند آنان را از میدان بیرون کند. خیابان‌های ایلام شاهد فریاد‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بود که در آسمان شهر طنین‌انداز می‌شد.

حاضران در این اجتماع عظیم، بر حمایت قاطع خود از نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند و اعلام داشتند که تا آخرین نفس پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند. این حضور گسترده، پیام روشنی برای دشمنان داشت که ملت ایران هرگز از مسیر مقاومت خارج نخواهد شد.