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نود و چهارمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، بار دیگر غیرت و ایستادگی این دیار را در برابر زیادهخواهی دشمنان به تصویر کشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نود و چهارمین شب حضور پرشور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، نشاندهنده عزم راسخ این خطه برای دفاع از آرمانهای انقلاب و میهن اسلامی بود.
مردم ایلام، زن و مرد، پیر و جوان، بار دیگر با حضور خود ثابت کردند که هیچ تهدید و فشاری نمیتواند آنان را از میدان بیرون کند. خیابانهای ایلام شاهد فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بود که در آسمان شهر طنینانداز میشد.
حاضران در این اجتماع عظیم، بر حمایت قاطع خود از نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند و اعلام داشتند که تا آخرین نفس پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند. این حضور گسترده، پیام روشنی برای دشمنان داشت که ملت ایران هرگز از مسیر مقاومت خارج نخواهد شد.