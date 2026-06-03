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رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: تردد از مرزنآباد به سمت تهران و کرج تا اطلاع بعدی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: به دلیل حجم سنگین ترافیک در محور چالوس، از ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۳ خرداد تردد در مسیر (شمال به جنوب) این محور ممنوع شده و در مسیر (جنوب به شمال) نیز به صورت یکطرفه مدیریت میشود. بر این اساس، تردد وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت تهران و کرج تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد بود و این محدودیت تا تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه دارد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: اکنون ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه تهران–شمال نیز مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین تونل البرز تا انتهای آزادراه با ترافیک سنگین مواجه است.
سردار کرمیاسد با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی تصریح کرد: در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت در محدوده سهراهی چلاو و در مسیر جنوب به شمال محدوده بایجان ترافیک سنگین وجود دارد.
به گفته وی، در آزادراه پردیس–تهران نیز حدفاصل تونل شماره ۲ تا تونل شماره ۱ ترافیک سنگین گزارش شده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در سایر محورهای مواصلاتی، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر، آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب و آزادراه تهران–پردیس روان است.
وی به شرایط جوی اشاره کرد و گفت: محورهای هراز و فیروزکوه در ارتفاعات دارای بارش باران و مهگرفتگی هستند و محور چالوس نیز در ارتفاعات با مهگرفتگی مواجه است. سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سردار کرمیاسد از ترافیک سنگین در آزادراه کرج–قزوین حدفاصل مهرشهر تا گلدشت خبر داد و افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده ینگیامام، بهشت سکینه تا گلدشت، پل فردیس تا پل کلاک و محدوده وردآورد نیز بار ترافیکی سنگین گزارش شده است.
وی گفت: در آزادراه ساوه–تهران نیز در محدوده رضیآباد تا احمدآباد مستوفی ترافیک سنگین جریان دارد و از رانندگان درخواست میشود ضمن رعایت مقررات، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.