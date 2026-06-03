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بزرگداشت سردار شهید حاج حسین سلامی و شهدای اقتدار در گلستان شهدای اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان با تأکید بر نقشبرجسته استان اصفهان در عرصههای مختلف دفاع از انقلاب اسلامی، گفت:اصفهان چه در دوران دفاع مقدس، مقابله با فتنهها و حوادث امنیتی و چه در جنگ اخیر، حضوری اثرگذار و تعیینکننده داشته و همواره در صف نخست دفاع از کشور قرار گرفته است.
سردار مجتبی فدا افزود: فرزندان این استان در مجموعههای مختلف از جمله سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سایر نهادهای امنیتی و نظامی، جان خود را برای امنیت و اقتدار کشور فدا کردهاند.
وی با بیان اینکه دشمنان در جنگ اخیر با بهرهگیری از پیشرفتهترین تجهیزات و فناوریهای اطلاعاتی و ماهوارهای وارد میدان شدند، ادامه داد: با وجود همه این امکانات، به لطف خداوند و تلاش نیروهای مسلح و مردم، هیچیک از اهداف اصلی دشمن محقق نشد و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از این آزمون نیز عبور کرد.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان با اشاره به اینکه تکریم شهدا وظیفهای همگانی شمرده میشود، از دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و مردم استان خواست: با همدلی و همکاری، شرایط برگزاری مراسمی در شأن شهدای والامقام فراهم کنند.
وی تاکید کرد: حضور در مسیر بزرگداشت شهدا تنها یک برنامه اداری یا سازمانی نیست، بلکه نتیجه دلبستگی قلبی و ارادت به فرهنگ شهادت است.
سردار فدا با قدردانی از تمامی دستگاهها، نهادها، هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی و فعالان فرهنگی که در ایام مختلف بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه و مراسم مربوط به شهدا نقشآفرینی کردهاند، افزود: بسیاری از شهدا با تلاشهای گسترده و از طریق روشهای مختلف شناسایی و معرفی شدند.
وی ادامه داد: بزرگداشت سردار شهید حاج حسین سلامی و شهدای اقتدار روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه از ساعت ۱۶ در خیمه گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.
سردار حسین سلامی هفتمین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اردیبهشت ۱۳۹۸با ارتقا به درجه سرلشکری از سوی رهبر معظم انقلاب به این سمت منصوب شد.
وی در حمله رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۳ خرداد سال گذشته در تهران به شهادت رسید.