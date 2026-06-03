. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، بخش زنان سازمان ملل (UN Women) اعلام کرده : در پی تشدید تنش‌ها در امتداد مرز افغانستان و پاکستان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در شرق افغانستان آواره شده‌اند. این سازمان در گزارشی گفته است : این افراد در نتیجه حملات هوایی، حملات پهپادی و درگیری‌های زمینی، خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. براساس این گزارش، زنان و دختران از جمله آسیب پذیر‌ترین گروه‌ها در میان آوارگان هستند و با چالش‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و روانی رو‌به‌رو شده‌اند. درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان از شش ماه قبل آغاز شد و به صورت پراکنده ادامه یافته است. این درگیری‌ها در افغانستان به کشته و زخمی شدن صد‌ها غیرنظامی منجر شد، اما در هفته‌های اخیر اوضاع نسبتا آرام شده است.