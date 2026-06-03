بازی دوستانه ایران و مالی پشت درهای بسته
بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و مالی در اردوی کشور ترکیه پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صداوسیما
؛ بخش رسانهای تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد: با توجه به اهمیت دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر مالی و در راستای برنامهها و اهداف تاکتیکی سرمربی تیم ملی، دیدار فردا مقابل تیم ملی مالی پشت درهای بسته و بدون حضور رسانهها برگزار خواهد شد.
تمرین امروز تیم ملی نیز پشت درهای بسته برگزار میشود.
نتیجه این دیدار از طریق بخش رسانهای تیم ملی و در خروجیهای رسانهای فدراسیون فوتبال اطلاعرسانی خواهد شد.