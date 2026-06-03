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مدیر عامل شرکت برق خراسان شمالی گفت: دراستان حدود دوهزار مشترک پر مصرف برق خانگی وجود داردکه میزان مصرف آنها ۲.۵ برابر الگوی مصرف بود و برای آنها کنتور هوشمند نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،رمضانی گفت: در سال گذشته همه کنتورهای برق ادارات هوشمند شدند و با اجرای این طرح، میزان مصرف برق در ادارات در زمان اوج مصرف، ۶ مگاوات در مصرف برق مدیریت شد که معادل برق مصرفی ۲۰ درصد چاههای کشاورزی بوده است.
مدیر عامل شرکت برق خراسان شمالی گفت: ۳۰ درصد از مصرف برق در استان متعلق به سیستمهای سرمایشی است.
محمدرضا رمضانی افزود: مردم خراسان شمالی، مشترکان خوش مصرف هستند، اما اگر این میزان بار مصرفی کاهش یابد، تا مقدار قابل توجهی از مصرف برق صرفه جویی خواهد شد.
وی ادامه داد: میزان بار سرمایشی در فصل تابستان در این استان ۱۰۰ مگاوات است که صرفه جویی در آن میتوان تا مقدار قابل توجهی کاهش مصرف را داشت. علاوه بر آن، خاموش کردن لامپهای اضافه ۳۰ واتی میتواند تا حدود ۱۲ مگاوات برق صرفه جویی کند که معادل مصرف برق صفی آباد است.
وی در ارتباط با ایجاد نیروگاههای خورشیدی نیز بیان کرد: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۳، سه مگاوات نیروگاه خورشیدی و در سال گذشته هشت مگاوات برق از طریق این نیروگاهها تولید شده و تا پایان هفته جاری نیز تا ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری میرسد.
رمضانی تصریح کرد: میزان تولید انرژی خورشیدی در استان تا دو ماه آینده به ۲۷ مگاوات و تا پایان سال به ۷۸ مگاوات خواهد رسید.