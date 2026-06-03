به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،دانش آموزان آموزشگاه‌های دخترانه متوسطه اول و دوم بهار اندیشه و اقبال لاهوری موفق شدند در چهاردهمین دوره نمایشگاه‌های دانش‌آموزی مدرسه انقلاب رتبه برتر استانی را کسب کردند.

نمایشگاه‌های دانش‌آموزی مدرسه انقلاب بستری برای جهاد تبیین است که در آن دانش‌آموزان با بهره‌گیری از هنر، پژوهش و خلاقیت به روایتگری دستاورد‌های انقلاب اسلامی، بررسی تاریخ معاصر و تحلیل چالش‌های روز کشور می‌پردازد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.