به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد رضا عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در نشست خبری و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صنایع داروسازی ما پشتوانه استقلال کشور در حوزه سلامت بوده است و این اهمیت صنعت ما است که مدت‌ها اتفاقات خوبی را برای کشور رقم زده است.

عبده زاده افزود: همه محدودیت‌های کشور را در تمامی حوزه‌ها درک کردیم و فکر می‌کنیم صنعت داروسازی ما برای مردم کشورمان ارزش افزوده ایجاد کرده و پرداخت از جیب مردم را کاهش داده و این موضوع به تکمیل زنجیره درمان کمک کرده است.

وی ادامه داد: ما آنجا به خطر می‌رویم که وظایف را اشتباه تعیین کنیم. وظایف ما تولید کننده‌ها تولید درست با اتکا به تمامی قوانین است، وظیفه سازمان بیمه گر پوشش بیمه‌ای است تا بیماران بابت تامین دارو و تجهیزات پزشکی دغدغه‌ای نداشته باشیم.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران افزود: ما نباید کاهش پرداختی مردم را از صنعتگر بخواهیم. وظیفه صنعتگر این نیست. در دولت هم باید بودجه کافی به وزارت خانه و سازمان‌های بیمه گر داده شود تا هم صنعت به وظیفه خود برسد و همه سازمان‌های بیمه گر.

وی ادامه داد: هر جا این زنجیره به مشکل برخورد کرده به ایرادات مهمی برخورد کردیم. تامین و تولید دارو‌های کشور با تمام مشکلات به نحو خوب در حال پیگیری است. قطعا کمبود‌هایی داریم، و به آن‌ها باید رسیدگی شود. گله مندی‌هایی نیز وجود دارد و در این مدت در حوزه دارویی هم، مشکلات را با دولت مطرح کردیم تا در کنار تولید دارو زمینه آرامش مردم را فراهم کنیم.

عبده‌زاده تأکید کرد: نرخ ارز برخی مواد اولیه مورد استفاده در تولید دارو از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. مابه‌التفاوت این افزایش نرخ از ابتدای زنجیره تأمین دریافت می‌شود و لازم است این اختلاف به بیماران پرداخت شود تا هزینه پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند.

وی در خصوص ارز ترجیحی بیان کرد: میزان ارز ترجیحی تخصیص یافته به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ۳.۵ میلیارد دلار است؛ رقمی که به گفته او، به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز تأمین دارو و تجهیزات کشور نیست. بر همین اساس، سازمان غذا و دارو ناچار شده بخشی از همین منابع را برای ایفای تعهدات سال گذشته هزینه کند و در نتیجه، برای تأمین نیاز‌های جاری به استفاده از ارز «تالار ۲» با نرخ ۱۴۴ هزار تومان روی آورده‌ایم. به این ترتیب، عملاً ارز ترجیحی مؤثری در حوزه دارو وجود ندارد و پیامد آن افزایش فشار قیمتی بر بیماران است.

وی در ادامه بیان کرد: در حوزه دارو‌های خوراکی ضدسرطان، تقریباً تمامی شرکت‌ها برای کاهش فشار بر بیماران اقدام به کاهش قیمت محصولات خود کرده‌اند و این هزینه را شرکت‌ها متحمل می‌شوند، نه بیمه‌ها. برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۰۰ قلم دارو ذخیره‌ای کمتر از یک ماه دارند.

همچنین مرتضی خیرآبادی، نایب‌رئیس اول هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی، درباره وضعیت تأمین ارز حوزه دارو اظهار کرد: از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو کاهش یافته است. به گفته او، سهمیه سال گذشته این حوزه ۳.۵ میلیارد دلار بوده که بانک مرکزی تا پایان اسفند تنها ۳ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار آن را پرداخت کرده و مابقی پرداخت نشده است.

وی افزود: در سال جاری نیز سهمیه ارز دارو از ۳.۵ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ به این ترتیب در چهار ماه گذشته در مجموع حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی این حوزه کاسته شده و ناچار هستیم این میزان را از بازار مبادله‌ای تأمین کنیم.

خیرآبادی ادامه داد: در چنین شرایطی، اختلاف میان نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با ارز ۱۵۵ هزار تومانی، نیازمند تأمین تسهیلات و نقدینگی بسیار زیادی است، در حالی که مابه‌التفاوت این اختلاف نرخ ارز نیز به بیمه‌ها بازنگشته است.

وی تصریح کرد: همین مسئله در نهایت منجر به افزایش قیمت دارو برای بیماران می‌شود، چرا که شرکت‌های داروسازی برای تأمین ارز با نرخ جدید باید حدود ۱۰۵ همت منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشند.

محمدرضا موسوی عضو هیئت مدیره سندیکا، گفت: قیمت‌گذاری سنتی جواب نمی‌دهد و ببینیم در دنیا برای دارو چکار می‌کنند.

وی افزود: درخواست مشخص ما این است که به صورت خودکار، قیمت اصلاح شود و پیشنهاد ما سه بار اصلاح قیمت‌ها در طول سال است.

موسوی ادامه داد: کمیسیون قیمت‌گذاری فقط برای دارو‌های خاص و اعتراضاتی که وجود دارد باید ورود کند و جلسه تشکیل دهد.

وی گفت: صنعت به اندازه کافی دردسر دارد و الان با ۱۱ روش داریم مواد اولیه دارویی را وارد می‌کنیم.

موسوی ادامه داد: الان بحث حمل و قیمت آن، بزرگ‌ترین مشکل صنعت داروسازی کشور شده است و اجازه ندهید درگیر سایر مشکلات شود.