به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در میان هیاهوی رسانه‌های غربی که تلاش می کنند تصویری از قدرت آمریکا را به جهان مخابره کنند، صدایی متفاوت از تحلیگران جهان به گوش می‌رسد؛ تحلیلگرانی که با صراحت تمام از درماندگی و ناکامی‌های مداوم ایالات متحده در برابر ایستادگی ایران سخن می‌گویند.

به گفته آنها آمریکا مجبور به پذیرش این واقعیت است که وضعیت تنگه هرمز به قبل از جنگ برنمی گردد و این یک تغییر بزرگ در سطح منطقه و جهان است.