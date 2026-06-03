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میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان قزوین با شتاب هوشمندسازی و بهرهگیری از سامانههای الکترونیک در فرایندهای قضایی، به ۱۲ ساعت کاهش یافت؛ این مدت پیش از آن، ۲۲ ساعت بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، رئیس کل دادگستری استان گفت: این تسریع در حالی محقق شده که تعداد درخواستها با ۱۳ درصد رشد، به ۶۲ هزار و ۷۱۶ مورد در سال ۱۴۰۴ رسید.
حجتالاسلام علی مصطفوینیا اضافه کرد: مزایدههای برگزارشده در سامانه ستاد هم با ۱۱۱ درصد افزایش طی یک سال، به ۳ هزار و ۴۰ مورد رسیده است.
وی همچنین به شفافسازی فرایند ارجاع پروندهها به کارشناسان رسمی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۷ هزار مورد قرار کارشناسی از طریق قرعهکشی سامانهای تعیین تکلیف شد که ۷۱ درصد کل قرارهای کارشناسی استان را شامل میشود.
این میزان، ۵ درصد بیش از سال پیش از آن بوده است.
رئیس کل دادگستری از توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) خبر داد و افزود: تعداد پروندههای مورد استعلام در این سامانه، به ۵۳ هزار و ۶۷۷ فقره رسیده که ۱۰ درصد بیش از سال گذشته است.
با زیرساختهای فراهمشده، امکان شناسایی برخط املاک، پلاکهای انتظامی و داراییهای بورسی بهطور کامل میسر شده است.
رئیس شورای قضایی استان با تأکید بر دستاورد مهم حذف کاغذ از چرخه رسیدگیها خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰۴ هزار پرونده در محاکم و شوراهای حل اختلاف استان بهصورت کاملا الکترونیکی رسیدگی شد که ۲۵ درصد کل پروندههای دادگستری استان بود.