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نمایشگاه نقاشی طبیعت با نمایش ۲۵ اثر از هنرمندان استان در نگارخانه جریان یزد برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول هنری نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه بیش از ۲۵ اثر از هنرمندان استان با موضوع طبیعت و با تکینکهای رنگ روغن و اکرولیک به نمایش گذاشته شده است.
امراللهی خاطرنشان ساخت: هدف از برپایی این نمایشگاه، بازنمایی جلوههایی از طبیعت و اقلیم و هویت استان یزد است.
وی افزود: این نمایشگاه تا ۲۱ خردادماه در نگارخانه جریان واقع در میدان قرآن یزد برای بازدید عموم دایر است.