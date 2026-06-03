به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول هنری نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه بیش از ۲۵ اثر از هنرمندان استان با موضوع طبیعت و با تکینک‌های رنگ روغن و اکرولیک به نمایش گذاشته شده است.

امراللهی خاطرنشان ساخت: هدف از برپایی این نمایشگاه، بازنمایی جلوه‌هایی از طبیعت و اقلیم و هویت استان یزد است.

وی افزود: این نمایشگاه تا ۲۱ خردادماه در نگارخانه جریان واقع در میدان قرآن یزد برای بازدید عموم دایر است.