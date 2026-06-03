مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند برای جذب گردشگران خارجی و توسعه گردشگری سلامت و تجارت در شهرستان قوچان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسلم شجاعی در جریان سفر به شهرستان قوچان و نشست با فرماندار این شهرستان بر اولویت برنامه‌ریزی برای جذب گردشگران خارجی با تکیه بر ظرفیت‌های متنوع گردشگری طبیعی، سلامت و تجارت تأکید کرد و افزود: با توجه به شعار سال و الزامات اقتصاد مقاومتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی باید برای تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی به گردشگران با جدیت بیشتری اقدام کنند تا از این ظرفیت برای توسعه متوازن شهرستان بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در تعاملات مرزی، ادامه داد: تقویت ارتباطات و تسهیل حضور گردشگران کشور ترکمنستان، نیازمند هماهنگی‌های فرابخشی و همکاری با وزارت امور خارجه است که این امر می‌تواند رونق اقتصادی قابل‌توجهی را برای منطقه قوچان و استان خراسان رضوی به ارمغان آورد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی همچنین با اشاره به ظرفیت های فراوان و مغفول‌مانده گردشگری این شهرستان، افزود: متأسفانه در حوزه اطلاع‌رسانی و تولید محتوای رسانه‌ای برای معرفی مناطق بکر و طبیعی این خطه، از جمله دره شمخال، تنوع زیستی ارزشمند همچون قوچ اوریال و ظرفیت‌های بکر روستایی، خلأهای جدی وجود دارد.

وی ضمن ابراز تعهد برای حمایت از معرفی این جاذبه‌ها، قول مساعدت و تخصیص اعتبار برای تولید محتوای رسانه‌ای با هدف معرفی جامع مناطق بکر گردشگری و تقویت جایگاه مرز باجگیران را داد تا با اجرای این طرح، مسیر رونق صنعت گردشگری داخلی و خارجی در شهرستان قوچان هموارتر شود.