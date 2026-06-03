به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دنا گفت: در این اردوی یک روزه، خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به دامداران منطقه، به‌ویژه جامعه عشایری و روستایی ارائه شد.

آصف محمدحسین پور افزود: علاوه بر ارائه این خدمات، با هدف توانمندسازی دامداران و افزایش بهره‌وری در واحد‌های دامی، آموزش‌های چهره به چهره به دامداران بویژه زنان روستایی برگزار گردید و در پایان نیز بسته‌های دارویی مورد نیاز دام‌ها، از جمله دارو‌های ضد انگلی و تقویتی، در اختیار دامداران منطقه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی برگزاری این‌گونه اردوها، کمک به حفظ سرمایه‌های دامی منطقه، پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و در نهایت حمایت از معیشت پایدار دامداران بوده است.