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جمعی از جهادگران دامپزشکی دنا با حضور در منطقه کت سیاه پاتاوه به دامداران این منطقه خدمات رایگان ارائه دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دنا گفت: در این اردوی یک روزه، خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به دامداران منطقه، بهویژه جامعه عشایری و روستایی ارائه شد.
آصف محمدحسین پور افزود: علاوه بر ارائه این خدمات، با هدف توانمندسازی دامداران و افزایش بهرهوری در واحدهای دامی، آموزشهای چهره به چهره به دامداران بویژه زنان روستایی برگزار گردید و در پایان نیز بستههای دارویی مورد نیاز دامها، از جمله داروهای ضد انگلی و تقویتی، در اختیار دامداران منطقه قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی برگزاری اینگونه اردوها، کمک به حفظ سرمایههای دامی منطقه، پیشگیری از شیوع بیماریها و در نهایت حمایت از معیشت پایدار دامداران بوده است.