علی سلحشور، نیروی عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گلستان، با ثبت رکوردی تازه در کتاب رکورد‌های جهانی گینس، نام خود و ایران را در میان رکوردداران جهان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سلحشور در این رکوردشکنی با در دست داشتن وزنه‌ای یک کیلوگرمی، به کیسه بوکس مشت زد و توانست در مدت زمان تعیین‌شده ۳۵۱ ضربه ثبت کند؛ رکوردی که رکورد قبلی جهان با ۳۴۰ ضربه را پشت سر گذاشت و به نام این آتش‌نشان ایرانی ثبت شد.

او که علاوه بر فعالیت در حوزه امداد و نجات، در چند رشته رزمی نیز به عنوان مربی فعالیت دارد، پیش از این هم موفق به ثبت رکورد‌های ورزشی قابل توجهی شده بود. از جمله این رکورد‌ها می‌توان به طناب‌زنی مداوم به مدت ۳ ساعت در مسابقات IMARO و همچنین مشت‌زنی پیوسته به کیسه بوکس به مدت ۱۰ ساعت و ۷ دقیقه و ۴۲ ثانیه اشاره کرد.