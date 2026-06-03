به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بهزاد پایمرد، مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران در نشستی خبری از اجرای پروژه بزرگ «فب‌لب» یا آزمایشگاه ساخت سریع خبر داد و اظهار کرد: برای تکمیل زنجیره نوآوری، مجموعه‌ای هشت هزار مترمربعی در محدوده ستارخان خریداری شده و در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین قطب‌های آزمایشگاهی تهران است.

پایمرد با تشریح کارکرد این مجموعه گفت: آزمایشگاه‌های ساخت سریع با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته‌ای نظیر چاپگر‌های سه‌بعدی و دستگاه‌های CNC، امکان ساخت نمونه اولیه و آزمون محصولات را برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌کنند و نیاز آنها به ایجاد خطوط تولید پرهزینه را کاهش می‌دهند.

وی همچنین از توسعه طرح «فب‌لب کودک» در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: این پروژه با هدف آشنایی دانش‌آموزان ۱۰ تا ۱۶ ساله با مفاهیم طراحی، ساخت و فناوری اجرا می‌شود و کودکان در فضایی آموزشی و مهارتی، مراحل تولید یک محصول را به‌صورت عملی تجربه می‌کنند.

به گفته پایمرد؛ پنج مرکز ثابت فب‌لب کودک در نقاط مختلف تهران در حال احداث است و همزمان پنج دستگاه اتوبوس مجهز نیز به عنوان فب‌لب سیار کودک آماده بهره‌برداری شده‌اند که به‌زودی وارد چرخه خدمت خواهند شد.

وی با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور مدیریت شهری افزود: فب‌لب‌های سیار با هدف افزایش دسترسی مناطق کم‌برخوردار به امکانات آموزشی و فناورانه، مستقیماً در مدارس و مراکز آموزشی این مناطق مستقر خواهند شد.

راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه زنده و سامانه «فانوس شهر»

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری همچنین از بهره‌برداری نخستین آزمایشگاه زنده (Living Lab) کشور در ایستگاه مترو توحید طی دو ماه آینده خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف آزمون محصولات فناورانه در محیط واقعی طراحی شده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند پیش از ورود نهایی به بازار، بازخورد مستقیم شهروندان را دریافت کنند.

وی افزود: این فرآیند به کاهش ریسک تجاری‌سازی محصولات و ارتقای کیفیت آنها کمک می‌کند و عملیات اجرایی پروژه هم‌اکنون در حال انجام است.

پایمرد ایجاد آزمایشگاه شهری (Urban Lab) و آزمایشگاه مرجع هوش مصنوعی را نیز از دیگر برنامه‌های کلان سازمان عنوان کرد.

وی در ادامه به فرآیند احصای نیاز‌های فناورانه مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: برای شناسایی دقیق چالش‌ها و نیاز‌های واقعی، جلسات تخصصی متعددی با مدیران و کارشناسان ۱۵ سازمان و شرکت کلیدی شهرداری برگزار شده و خروجی این جلسات مبنای تعریف پروژه‌های فناورانه قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری از راه‌اندازی سامانه «فانوس شهر» نیز خبر داد و گفت: این سامانه با الگوبرداری از سامانه «نان» وزارت علوم طراحی شده و بستری برای ثبت نیاز‌های مدیریت شهری و ارائه راهکار از سوی دانشگاهیان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اکوسیستم نوآوری خواهد بود.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری ادامه داد: این سازمان به عنوان حلقه اتصال میان نیاز‌های مدیریت شهری و ظرفیت‌های اکوسیستم فناوری کشور عمل می‌کند. در همین راستا، نیاز‌های سازمان‌های مختلف شهرداری شناسایی و از طریق همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع آنها اقدام می‌شود.

وی با اشاره به ورود این سازمان به کلان‌مسائل شهر تهران اظهار کرد: موضوعاتی همچون ترافیک، آلودگی هوا و مدیریت پسماند از جمله مسائل فرابخشی هستند که حل آنها نیازمند همکاری نهاد‌های مختلف درون و بیرون از شهرداری است. سازمان فناوری‌های نوین تلاش می‌کند با ایجاد هماهنگی فناورانه، زمینه حل این چالش‌ها را فراهم کند.

پایمرد افزود: دستاورد‌های حاصل از فعالیت این سازمان موجب شده است سایر کلان‌شهر‌های کشور نیز برای ایجاد ساختار‌های مشابه اقدام کنند و در همین راستا شهرداری‌های مشهد و اصفهان درخواست‌هایی برای راه‌اندازی چنین سازمان‌هایی ارائه کرده‌اند.

توسعه زیرساخت‌های نوآوری با راه‌اندازی پارک علم و فناوری شهرداری

وی در ادامه از راه‌اندازی پارک علم و فناوری شهرداری تهران به عنوان بازوی توسعه زیرساخت‌های فناورانه خبر داد و گفت: در کنار فعالیت‌های سازمان، پارک علم و فناوری شهرداری تهران نیز با هدف استقرار و حمایت از فناوران و شرکت‌های نوآور راه‌اندازی شده است.

به گفته مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری؛ چهار مجموعه در تهران به عنوان اراضی پارک علم و فناوری به تصویب شورای عالی گسترش وزارت علوم رسیده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حدود ۲۶۰ هکتار در بوستان ولایت و مجموعه سه هکتاری اتحاد در شرق تهران اشاره کرد.

احیای کارخانه سیمان ری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

پایمرد در ادامه به برنامه احیای کارخانه تاریخی سیمان ری اشاره کرد و گفت: این مجموعه در قالب قرارداد ۳۰ ساله از وزارت صنعت، معدن و تجارت اجاره شده و برنامه‌ریزی شده است تا به عنوان نمادی از تاریخ توسعه علم و فناوری کشور احیا شود.

وی افزود: تجهیزات ارزشمند این کارخانه که سابقه‌ای نزدیک به یک قرن دارند، ظرفیت کم‌نظیری برای ایجاد یک پارک صنایع خلاق فراهم کرده‌اند و فراخوان‌ها و طرح‌های لازم برای تحقق این هدف در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری در ادامه به سیاست‌های حمایتی این سازمان از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: هدف ما فراهم کردن زیرساخت‌های اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی برای شرکت‌های فناور فعال در حوزه حل مسائل شهری است. در همین راستا امکان انعقاد قرارداد‌های بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله در قالب BOT برای سرمایه‌گذاری و توسعه این فضا‌ها فراهم شده است.