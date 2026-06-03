به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار اصفهان در پاسداشت تولید ۲۰ درصدی انرژی خورشیدی گفت: در برنامه تدوین شده تا افق ۱۴۱۰، صد در صد برق مورد نیاز ساختمان‌های شهرداری، اماکن عمومی و بوستان‌های شهر اصفهان با انرژی حاصل از سلول‌های خورشیدی تأمین می‌شود.

علی قاسم‌زاده افزود: در آستانه فصل تابستان و افزایش مصرف انرژی، موضوع مدیریت مصرف و ناترازی انرژی به یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان کشور تبدیل شده است و شهرداری اصفهان نیز در همین راستا برنامه‌های گسترده‌ای را پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: همزمان با هفته بهره‌وری انرژی، بزرگترین رویداد انرژی‌محور کشور در اصفهان برگزار شد که در قالب «جشنواره انرژی» در سه بخش طراحی شده است.

قاسم زاده گفت: این کلان‌شهر در سال‌های گذشته نیز همواره در میان دستگاه‌های موفق در حوزه مدیریت مصرف انرژی قرار داشته و موفق به کسب رتبه‌های برتر در حوزه کاهش مصرف شده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد نیاز‌های ضروری شهرداری در شرایط اضطراری از طریق دیزل‌ژنراتور‌ها تأمین می‌شود و در صورت بروز هرگونه قطعی برق، خدمات شهری با اختلال جدی روبه‌رو نخواهد شد.

شهردار اصفهان ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، با کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، شرایط بهره‌مندی هرچه بیشتر شهروندان از خدمات پایدار شهری را فراهم کند.