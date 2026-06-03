به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسحاق دار معاون نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگوی تلفنی با «شیخ جراح جابر الاحمد الصباح» وزیر امور خارجه کویت، آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کرد.

به گزارش پایگاه خبری «رادیو پاکستان»، وزیر امور خارجه کویت در این گفتگو از نقش سازنده پاکستان در تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای و همچنین تلاش‌ های میانجی‌ گرانه اسلام‌آباد برای تسهیل تعامل میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا قدردانی کرد.

اسحاق دار نیز با تاکید بر پایبندی پاکستان به راهکارهای دیپلماتیک، گفت: گفتگو و تعامل مستمر، بهترین مسیر برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است.طرفین همچنین ابراز امیدواری کردند که ابتکارهای دیپلماتیک جاری به نتایج مثبت و برقراری صلحی پایدار در آینده نزدیک منجر شود.وزرای خارجه پاکستان و کویت همچنین بر روابط برادرانه دو کشور تاکید کرده و توافق کردند رایزنی‌ ها و تماس‌ های نزدیک میان اسلام‌ آباد و کویت به منظور توسعه روابط و همکاری در حوزه های مختلف مورد علاقه ادامه یابد.