استاندار اردبیل در آیین امضای تفاهم‌نامه تردد خودروهای مناطق آزاد کریدور شمال و شمال‌غرب گفت: این همکاری مشترک می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های استان‌های همسایه و مرزی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل با حضور استانداران شمال و شمال‌غرب کشور، تفاهم‌نامه تردد خودروهای مناطق آزاد کریدور شمال و شمال‌غرب امضا شد.

استاندار اردبیل در آیین امضای این تفاهم‌نامه در تهران گفت:گفت: تفاهم‌نامه امضا شده بین استانداران ۶ استان شمال و شمال غرب مبنی بر تردد خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد، فرصت بسیار خوبی برای همکاری‌های بیشتر است و زمینه‌ای برای توسعه این استان‌ها در حوزه مرادوات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.

مسعود امامی یگانه تصریح کرد: اختیاراتی که از سوی دولت به استان‌های مرزی برای توسعه و تقویت استفاده از ظرفیت‌های مرزی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی در شمال و شمال غرب کشور تفویض شده است، می‌تواند در توسعه ناوگان خودرویی، امنیت تردد و رضایت مردم نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: ۶ استان در این راستا در قالب کریدور شمال و شمال غرب تعریف شده و در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و رونق صنعت گردشگری ظرفیت‌های متنوعی دارند و امضا تفاهم‌نامه اخیر فرصتی برای ارتقا ارزش افزوده همه این استان‌ها است تا با استفاده از تردد خودرویی و مراودات مردم برای افزاش رضایتمندی عمومی تلاش شود.

تفاهم‌نامه تردد خودرو‌های مناطق آزاد چهار استان همجوار شامل استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی میان استانداران این استان‌ها در وزارت کشور به امضا رسید، همچنین قرار است به زودی استانداران استان‌های گلستان و آذربایجان غربی نیز این تفاهم‌نامه را امضا کنند.

منطقه آزاد تجاری_صنعتی اردبیل در شهرستان مرزی بیله‌سوار به موجب ماده واحده مجلس شورای اسلامی تاسیس و اساسنامه آن در اسفندماه سال ۱۴۰۲ در هیات دولت تصویب گردید و ۲ سال پیش با معرفی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، فرایند راه‌اندازی این مجموعه اقتصادی در شمال استان اردبیل وارد مرحله اجرا شد.

منطقه آزاد تجاری_صنعتی بیله‌سوار چهارمین منطقه آزاد از مناطق ۱۰ گانه جدید است که به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی با رویکردی جدید در کشور راه‌اندازی شده و در ماده پنج اساسنامه اشتغال‌زایی، افزایش صادرات، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری و تسهیل تولید و بازرگانی از هدف‌های اصلی فعالیت آن تعیین شده است.

از ۱۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۴ پلاک گذاری خودرو‌های خارجی وارداتی برای تردد در داخل استان اردبیل به عنوان شعاع حرکتی منطقه آزاد تجاری صنعتی استان در گرامیداشت دهه فجر با حضور استاندار اردبیل آغاز شده است.

استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده و با جمهوری آذربایجان هم مرز و با است