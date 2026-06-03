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همزمان با عید غدیر، گذر اطعام علوی در خیابان جمهوری اسلامی مشهد برپا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: در گذر اطعام علوی، ۱۶۸ دیگ غذای گرم به یاد ۱۶۸ دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب طبخ و در مناطق کمبرخوردار توزیع خواهد شد.
کیانی افزود: خیابان جمهوری در شب عید غدیر، میزبان غرفههای فرهنگی، خدماتی و اجتماعی نیز خواهد بود و شهروندان میتوانند از برنامههای متنوع این محور بهرهمند شوند.
وی گفت: همزمان با برگزاری راسته اطعام علوی، المان فاخر غدیر نیز در میدان غدیر رونمایی خواهد شد تا محور جمهوری اسلامی در شب عید ولایت به کانونی از هنر، معنویت و خدمت تبدیل شود.