به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: در گذر اطعام علوی، ۱۶۸ دیگ غذای گرم به یاد ۱۶۸ دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب طبخ و در مناطق کم‌برخوردار توزیع خواهد شد.

کیانی افزود: خیابان جمهوری در شب عید غدیر، میزبان غرفه‌های فرهنگی، خدماتی و اجتماعی نیز خواهد بود و شهروندان می‌توانند از برنامه‌های متنوع این محور بهره‌مند شوند.

وی گفت: همزمان با برگزاری راسته اطعام علوی، المان فاخر غدیر نیز در میدان غدیر رونمایی خواهد شد تا محور جمهوری اسلامی در شب عید ولایت به کانونی از هنر، معنویت و خدمت تبدیل شود.